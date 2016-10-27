Калининград, 27 октября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Соглашение со странами Евросоюза о сокращении времени движения российских поездов из Калининграда в Москву достигнуто. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин, выступая на заседании Калининградской облдумы. Глава КЖД подчеркнул, что в переговорах с Евросоюзом заключалась «главная сложность».

Rupoezd.ru Калининградский поезд

ИА REGNUM уточняет, что уже более десяти лет поезд «Калининград-Москва» следует 20 часов, делая длительные остановки на пограничных переходах на российско-литовской, литовского-белорусской и белорусско-российской границы. На каждой из остановок поезд теряет по 45 минут.

Голомолзин рассчитывает, что в течение ближайшего полугода время в пути будет сокращено на 4 часа — до 16 часов. К чемпионату же мира по футболу в 2018, по планам КЖД, время движения поездов будет сокращено на восемь часов,.

«Сегодня у нас есть договорённостями с нашими коллегами из Литвы и Белоруссии. Мы создали рабочие группы. И сегодня есть взаимопонимание с таможенными и пограничными органами, и мы планируем производить досмотр в пути следования для того, чтобы убрать эти стоянки», — сказал начальник дороги.

Ранее прежний губернатор Калининградской области Николай Цуканов в интервью ИА REGNUM отмечал, что сделать скоростной, безостановочный маршрут из Калининграда в российскую столицу невозможно, поскольку по шенгенским правилам, поезда должны останавливаться в странах ЕС для прохождения пограничных процедур.

«Я предложил сделать экспресс с двумя остановками — в Вильнюсе и Минске. Но это уже даст возможность сократить путь на 6−7 часов. Поезд будет идти примерно 16 часов, и я уверен, что люди поедут охотнее», — говорил Цуканов.