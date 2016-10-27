Нижний Новгород, 27 октября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области отказались пойти на встречу просьбе губернатора Валерия Шанцева и проголосовали за поправку в региональный закон «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», предусматривающей снижение льгот для организаций, оказывающих спонсорскую помощь профессиональным спортивным командам.

Андрей Репин ИА REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, за внесение изменений проголосовали 26 депутатов, против — 23. В результате общая сумма налоговых льгот для спонсоров будет снижена с 1 млрд до 400 млн рублей.

Категорически против принятия поправки выступил, в частности, глава бюджетного комитета Александр Шаронов. По его словам, спорт высоких достижений является неотъемлемой частью функционирования спорта вообще: «Массовый спорт без успешных примеров не будет функционировать никогда и нигде. Если мы хотим поддерживать, мы должны выделять на это деньги. Объем средств, направляемых нами на поддержку спорта высоких достижений, находится на уровне других регионов РФ, сопоставимых с Нижегородской областью, по уровню экономики, населению и другим факторам. Это Самарская область, Пермский край, Саратовская область и так далее. Эти регионы по сравнению с нашим регионом денег на большой спорт выделяют даже больше».

Андрей Репин ИА REGNUM Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов

«У нас в регионе на каждый рубль условно бюджетных денег, направленных на развитие спорта высоких достижений, привлекается по 2 рубля спонсорских денег. И никакой спонсор не пойдет поддерживать мероприятие, которое сама область не поддерживает. Собрать деньги на это будет практически не возможно, — уверен Шаронов. — Кроме того, при предоставлении налоговых льгот учтен механизм экономии бюджетных средств, объемы финансирования со стороны бюджета сокращаются. Поэтому по совокупности причин предлагаю данную поправку отклонить».

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В свою очередь вице-спикер областного Законодательного собрания Олег Сорокин заявил, что претензии депутатов в вопросе с предоставлением льгот вызваны в первую очередь тем, что у них нет возможности проверить, что именно и в каких объемах финансируется.

«Получается, что мы поддерживаем частные коммерческие «лавочки» с частными учредителями. При этом рыночная стоимость этих клубов растет в результате такого вот квази-бюджетного вливания. Это частный бизнес с абсолютно не прозрачными для нас схемами, абсолютно бесконтрольными расходам», — заявил Сорокин.

Андрей Репин ИА REGNUM Вице-спикер нижегородского Заксобрания Олег Сорокин

Он уверен, что «на первое время 400 млн рублей для работы всех этих клубов хватит»: «Но за это время мы должны получить доступ полностью ко всей документации. Она должна стать публичной не только для депутатов, но и для избирателей. Каковы бюджеты, пропорции бюджетных и внебюджетных инвестиций, зарплаты игроков и тренеров, президентов, их автомобильные парки и все остальное, на что вовсе не тратятся средства. И я вас уверяю, зачастую эти деньги расходуются вовсе не на спорт высоких достижений. У нас пока из достижений то, что клубы закрываются один за другим».

«За последние годы наши инвестиции в спорт высоких достижений уже перевалил за семь миллиардов. Семь миллиардов рублей мы ухнули в эту тему. Спрашивается, а где же результат, которым могли бы гордиться нижегородцы. Мы не говорим о том, чтобы все прекратить. Но давайте планомерно наводить в этом порядок», — предложил Сорокин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Законодательное собрание Нижегородской области 27 октября 2016 года рассматривало проект изменений в региональное законодательство, в соответствии с которыми с 1 млрд до 400 млн рублей сокращается объем налоговых льгот для компаний, оказывающих спонсорскую помощь профессиональным спортивным клубам региона.

Выступая перед депутатами, губернатор Валерий Шанцев попросил их не утверждать предложенную поправку. По его словам, российский спорт высоких достижений в условиях жесткого прессинга со стороны ряда мировых организаций и стран выходит в разряд национальной идеи и требует дополнительной поддержки.