Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день неустроенность миропорядка лишь усугубляется. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

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«В 2015 году мы говорили о неустроенности миропорядка. Увы, к лучшему ничего не изменилось. Противоречия только нарастают, груз взаимного недоверия не позволяет отвечать на реальные угрозы. По сути, в кризисе оказался проект глобализации. Такая ситуация — во многом следствие ошибочного выбора, сделанного элитами четверть века назад. Тогда был шанс придать отношениям гармоничный характер. Но, посчитав себя победителями в холодной войне, некоторые страны предпочли перелицовывать мировой порядок под себя», — сказал Путин.

По его словам, эти страны, «по сути, отказались от содержательного диалога, предпочли не совершенствовать институты, а попытались распространить действие своих правил, пошли по пути создания условий для себя, любимых»: «Мы знаем и понимаем: многие были не согласны, но кто-то не мог противостоять, а кто-то не был готов. В итоге систему отношений постоянно лихорадит. При этом принципы и правила постоянно перетасовываются. Зачастую поворачивается наизнанку то, что считалось истиной».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.