Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Нынешний пост президента РФ не позволяет президенту РФ Владимиру Путину проявлять излишнюю агрессивность. Об этом он заявил 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пока я ещё не на пенсии. Я пока должен быть сдержан, не проявлять излишнюю агрессивность. Но мы должны быть откровенны друг с другом, иначе дискуссия будет постной и неинтересной», — сказал Путин.

По его словам, такой стиль общения «востребован сегодня, потому что на фоне масштабных перемен тема Валдая звучит очень актуально».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.