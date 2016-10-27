Астана, 27 октября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. «Алма-атинский стрелок» Руслан Кулекбаев, обвиняемый в совершении 18 июля 2016 года теракта в Алма-Ате, в результате которого погибли восемь сотрудников правоохранительных и специальных органов и двое мирных граждан, а также в покушении на убийство трех граждан, сегодня выступил в суде с последним словом.

Pearson Scott Foresman Казнь

Несмотря на ожидания общественности, подсудимый не раскаялся. При этом он признал свою вину и заявил, что примет любое наказание.

Сторона обвинения запросила для Руслана Кулекбаева смертную казнь. Для пятерых его соучастников гособвинитель потребовал от трех до двенадцати лет лишения свободы. При этом прокурор отметил, что нет никаких причин для облегчения наказания для подсудимых.

Сам Кулекбаев просьбу прокурора о назначении смертной казни встретил спокойно, более того — он рассмеялся. Между тем, согласно психиатрической экспертизы, «алма-атинский стрелок» признан полностью вменяемым.

Следует отметить, что в Казахстане действует мораторий на смертную казнь. Соответствующий указ был подписан президентом Казахстана 17 декабря 2003 года. Мораторий на исполнение смертной казни действует до решения вопроса о ее полной отмене.

Это не означает, что суды не имеют права выбирать эту меру наказания при вынесении приговоров. Но смертный приговор может быть приведен в исполнение только в случае отмены моратория. До тех же пор в качестве альтернативы смертной казни используется пожизненное лишение свободы в единственной в Казахстане колонии для пожизненно осужденных, на тюремном жаргоне называемой «Черный беркут». Отметим также, что, согласно Уголовному кодексу Казахстана, смертная казнь предусмотрена в качестве «исключительной меры наказания» за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. За 13 лет после введения моратория к смертной казни в Казахстане было приговорено 5 человек.

До введения моратория к смертной казни в Казахстане было приговорено 266 человек: в 1997 году — 61 преступник, в 1998 — 63, в 1999 — 63, в 2000 — 40, в 2001 — 39. В отношении 150 из них приговор был приведен в исполнение, 27 человек были амнистированы. Судьба остальных 89 человек общественности неизвестна. Последний смертный приговор был приведен в исполнение до объявления моратория в отношении 12 человек в 2003 году.

Между тем, 24 октября, когда начались главные слушания по делу «алма-атинского стрелка», Руслан Кулекбаев рассказал о мотивах, толкнувших его на совершение теракта, а также на убийство проститутки, с которой он расправился днем ранее.

«Я ждал, когда закончится месяц Рамазан. И только после этого я пошел к проституткам и сказал им: «Ваша работа — харам (грех — ИА REGNUM ) и карается Аллахом, запомни сама и передай своим». Но она меня не слушала, поэтому я ее и застрелил. В машине сидела еще одна девушка. Она стала просить у меня прощения. Я ей сказал: «Проси прощения у Аллаха — он тебя простит». Я хотел убить и водителя, потому что он в месяц Рамазан возил девушек к клиентам, но он сумел сбежать. Тогда я взял его машину и добрался до нужного мне места», — сообщил он подробности убийства девушки.

На следующий день, по его словам, утром после совершения намаза (молитвы — ИА REGNUM ) он направился к зданию суда, поскольку хотел «наказать судей и прокуроров».

«Потому что они судят не по закону Аллаха, а по неправильным законам. Но из здания все выходили в гражданском. Я думал, что могу наказать невиновных, и направился к РОВД (районное отделение внутренних дел — ИА REGNUM ). В Коране говорится не убивать женщин и детей. В Коране говорится: сражайтесь с теми, кто с вами сражается», — пояснил он суду.

Напомним, 18 июля, утром в Алма-Ате неизвестные напали на здания Районного отделения внутренних дел и городского Департамента Комитета национальной безопасности.

В тот же день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на оперативном заседании совета безопасности назвал произошедшее в Алма-Ате террористическим актом.

Через несколько часов после начала стрельбы в городе был введен «красный» уровень террористической опасности.

Позже, после того как полицейские задержали Руслана Кулекбаева, Владимир Жумаканов, который занимал на тот момент пост главы Комитета национальной безопасности, сообщил подробности о задержанном: «Куликбаев Руслан Алпысбаевич, 11 июня 1990 года рождения, уроженец Кзыл-Ординской области, ранее проживал в городе Байконур. Женат. В последнее время жил в поселке Ынтымак Илийского района Алма-Атинской области, занимался торговлей сотовыми телефонами. 27 августа 2010 года осужден Енбекшинским районным судом города Чимкент за грабеж с применением насилия. 8 мая 2012 года был осужден Кзыл-Ординским городским судом за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия к двум годам 11 месяцам лишения свободы. В колонии он сошелся с салафитами. Сейчас разбираемся», — рассказал Жумаканов.

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