Москва, 27 октября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Российская Федерация распространит в Совете Безопасности ООН документ с фактами выполнения своих обязательств в рамках российско-американских соглашений по Сирии, а также с фактами нарушений американской стороной своих обязательств в рамках того же соглашения. Об этом сегодня, 27 октября, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Beshr Abdulhadi Сирийский ребёнок

Она отметила, что Россию постоянно обвиняют в том, что она якобы не выполнила своих обязательств в рамках российско-американских договоренностей по Сирии. «Я хотела бы сказать, что нам все время, в том числе в публичной сфере, говорят о невыполнении обязательств по российско-американским договорённостям в контексте плана мирного урегулирования в Сирии. Якобы мы не выполняем, нарушаем и так далее», — сказала Захарова.

Чтобы прекратить подобные инсинуации, Российская Федерация приняла решение распространить в качестве официального документа Совета Безопасности ООН, а также на площадках ООН в Нью-Йорке (США) и Женеве (Швейцария) документ, в котором будут приведены все факты выполнения российской стороной своих обязательств по российско-американским договорённостям и невыполнения своих обязательств американской стороной.

Документ будет объемным. В нем будут содержаться факты, цифры и даты, относящиеся к сирийскому урегулированию. На данный момент постоянное представительство России при ООН в Женеве уже распространяет этот документ, вскоре это будет сделано и в Нью-Йорке.