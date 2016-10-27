Рим, 27 октября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. «Мы работаем для открытого диалога Европы и России, которая должна, по нашему мнению, признать украинский суверенитет. Мы на стороне американцев, считаем, что Обама является одним из тех, кто написал историю», — заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци в среду, 26 октября, во время рабочего визита в Неаполь. Ренци принял участие в форуме, организованном в редакции самой старой газеты города «Il Mattino».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Но в то же время Ренци подчеркнул, что итальянцы, как нация, играют роль некого символического моста, который поможет наладить диалог между Россией и США. При этом премьер-министр намекнул, что «некоторые страны ЕС имеют странные отношения с Россией, сначала требуют санкции, а потом за спиной заключают соглашения».

Не обошлось и без критики Европейского Союза: «Слишком много лет Италия видела Европу как место, куда можно пойти послушать лекции и сделать заметки. Я не думаю, что Италия идет против: мы боремся за Европу отцов и сыновей, но для этого нам нужна сильная авторитетная страна, и я думаю, что положительное голосование на референдуме будет идти в этом направлении, не только для юридического определения статей о национальном суверенитете, но и для обновленной роли страны, которая может сказать: мы провели реформы, мы смогли выйти из тупика сегодняшнего дня, мы сейчас объясним, как это сделать. Но хватит говорить нам, что мы должны делать».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Комиссия ЕС по бюджету направила правительству Италии предупредительное письмо, в котором предостерегла страну от нарушения Пакта роста и стабильности, включённого в Амстердамский договор 1997 года, по которому страны-члены Евросоюза обязуются сохранять дефицит бюджета на уровне 3% от ВВП, а национальный долг лимитирован 60% от ВВП. В ответ глава итальянского правительства пообещал заблокировать бюджет всего Евросоюза, в случае, если европейские чиновники не пересмотрят приоритетов в распределении денежных средств.