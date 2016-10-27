Москва, 27 октября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должности 11 генералов Росгвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальная Гвардия России

Указом президента РФ от 26 октября 2016 года на воинские должности по центральному аппарату Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ назначены: генерал-майор Владимир Игнатьев — начальником Главного управления по работе с личным составом, генерал-майор Егише Оганесян — начальником Главного управления охраны общественного порядка. Также назначен начальник управления ФСВНГ по Республике Крым — генерал-майор Степан Гайдаржийский.

Департамент строительства возглавил генерал-майор Валерий Дугинов, руководителем департамента реализации государственных программ и организации закупок назначен генерал-майор Сергей Милейко, руководителем договорно-правового департамента назначен полковник Александр Школьников.

Этим же указом назначены заместители командующих Северо-Западного и Приволжского округов войск Росгвардии, замкомандующего Северо-Кавказского округа войск по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работе, начальники Пермского, Новосибирского, Санкт-Петербургского и Саратовского военных институтов Росгвардии, командир Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского, а также начальник Главного военного-клинического госпиталя войск Росгвардии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 октября президент Российской Федерации Владимир Путин назначил командующих округами и ряда главных управлений национальной гвардии (Росгвардии).

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