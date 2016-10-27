Владимир Путин назначил на должности 11 генералов Росгвардии
Москва, 27 октября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должности 11 генералов Росгвардии.
Указом президента РФ от 26 октября 2016 года на воинские должности по центральному аппарату Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ назначены: генерал-майор Владимир Игнатьев — начальником Главного управления по работе с личным составом, генерал-майор Егише Оганесян — начальником Главного управления охраны общественного порядка. Также назначен начальник управления ФСВНГ по Республике Крым — генерал-майор Степан Гайдаржийский.
Департамент строительства возглавил генерал-майор Валерий Дугинов, руководителем департамента реализации государственных программ и организации закупок назначен генерал-майор Сергей Милейко, руководителем договорно-правового департамента назначен полковник Александр Школьников.
Этим же указом назначены заместители командующих Северо-Западного и Приволжского округов войск Росгвардии, замкомандующего Северо-Кавказского округа войск по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работе, начальники Пермского, Новосибирского, Санкт-Петербургского и Саратовского военных институтов Росгвардии, командир Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского, а также начальник Главного военного-клинического госпиталя войск Росгвардии.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 октября президент Российской Федерации Владимир Путин назначил командующих округами и ряда главных управлений национальной гвардии (Росгвардии).
Читайте также: Путин назначил командующих округов войск Национальной гвардии