Ярославль, 27 октября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник открывает новый проект под общим названием «Государственное хранение». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в музее, это цикл выставок, представляющих разнообразные коллекции, хранящиеся в фондах.

Ярославский музей-заповедник

В музее отмечают, что эти коллекции — от оружия и монет до фотографий и конфетных оберток — отражают все многообразие историко-архитектурного, художественного и природного наследия Ярославского края. Экспозиции будут меняться довольно часто — благодаря лаконичному формату выставок.

Проект открывается 27 октября выставкой «Охота пуще неволи», посвященной ружейной охоте в России в XIX—XX веках.

На экспозиции представлены различные ружья из фондов музея — дореволюционные и советские, иностранные и выполненные российскими мастерами-оружейниками. Самостоятельным экспонатом стала и музейная витрина, в которой размещены ружья. Витрина в русском стиле была изготовлена в 1913 году к юбилейной показательной выставке, устроенной по поводу пребывания в Ярославле императора Николая II.

Остается только надеяться, что повышенный интерес к выставке не проявят сотрудники полиции — ярославцы еще помнят резонансную историю с музеем Некоузском района. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 г. полиция изъяла в историко-краеведческом музее огнестрельное оружие, которое хранилось там в качестве экспонатов — 10 образцов со значительными следами коррозии. Еще 13 образцов ножей и наконечников копий были признаны предметами вооружения. Свои действия правоохранители аргументировали тем, что музей не имел на это соответствующего разрешения. В музее, в свою очередь, утверждают, что получить лицензию для учреждения просто невозможно, а экспонаты являются нерабочими образцами оружия и хранились в музее долгие годы.