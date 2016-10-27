Симферополь, 27 октября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В Крыму на программу информатизации больниц выделено 397,5 млн рублей, и она уже выполнена на 70%. При этом, программа информатизации не коснётся ряда медучреждений, где нет «устойчивой связи». Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил заместитель министра здравоохранения республики Николай Деркач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Jeroen Bennink Компьютерная система

«Из 68 медицинских организаций в 41 уже полностью установлена система «Промед», они работают и подключены к системе, — сообщил Деркач. — В 59 медицинских организациях у нас завершается монтаж. Работы выполнены примерно на 70%».

По его словам, в задачи программы входит создание электронной регистратуры и электронной медкарты пациента, оснащение медучреждений оборудованием для онлайн-консультаций с медучреждениями по всей России. Также предполагается оснастить автомобили «скорой помощи» системой ГЛОНАСС, а врачей «скорой» — планшетами, подключенными к единой информационной системе.

Основным препятствием для подключения к информационной системе всех медучреждений полуострова (их более 120) замглавы Минздрава Крыма назвал отсутствие устойчивой связи и интернета в ряде сел республики. Кроме того, необходимо время и ресурсы для обучения персонала, «привыкшего работать с бумагой».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты ОНФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ускорить информатизацию медицины Крыма, чтобы таким образом сократить очереди на приём к врачам на полуострове.