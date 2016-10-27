Анкара, 27 октября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допускает, что ВС Турции будут преследовать курдских повстанцев вдоль границы в сторону северного иракского региона Синджар, передаёт ABC News.

Kurdishstruggle Курдский ополченец

Регион Синджар стремительно превращается в базу для лидеров запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), также как и горы Гандил в северном Ираке, где находятся штаб-квартиры командиров РПК.

ВВС Турции регулярно наносят удары по РПК в северном Ираке, особенно в Гандиле.

«Мы всё ещё ведём борьбу в Синджаре. Почему? Потому что Синджар становится новым Гандилом», — заявил Эрдоган.

В 2015 году боевые действия между турецкими силами безопасности и РПК возобновились после провала хрупкого мирного процесса.