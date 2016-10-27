Ярославль, 27 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В Ярославской области никак не могут определить подрядчика для завершения строительства общеобразовательной школы в поселке Туношна Ярославского района. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, второй аукцион подряд признан несостоявшимся. Сумма контракта составляет 183 млн рублей.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Недостроенное здание школы в Туношне

Первый аукцион проходил в сентябре, заявки двух участников не были признаны соответствующими аукционной документации, они не были допущены к торгам. Повторная процедура прошла в октябре, на этот раз участников было еще больше — три строительные фирмы, все они зарегистрированы в Ярославской области. На этот раз торги состоялись, цена упала до 152,8 млн, однако и на этот раз конкурсная комиссия нашла нарушения в документах всех трех участников. 26 октября был объявлен третий по счету аукцион.

Депутат Ярославской областной думы Евгений Заяшников, бывший одним из инициаторов достройки школы в Туношне, полагает, что в этом нет ничего страшного.

«Торопиться не надо. Нужно выбрать серьезного подрядчика, который сможет завершить все работы и сдаст качественный объект. 6 лет ждали, подождем еще немного. Все равно в этом году все сделать уже не успеем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Заяшников.

Строительство нового здания школы в поселке Туношна на 499 мест началось в 2011 году, однако подрядчик не смог завершить работу и бросил стройку. Основное здание школы построено, осталось подвести коммуникации и выполнить внутреннюю отделку.