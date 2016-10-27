Ставрополь, 27 октября, 2016, 16:34 — ИА Регнум.



Pupsoid Кавминводы

В Ставропольском крае ожидают экономический эффект от введения курортного сбора в объеме 1,2 млрд рублей. Об этом заявил 27 октября в Кисловодске глава Ставрополья Владимир Владимиров на совместном заседании комитетов Совета Федерации РФ по социальной политике, по бюджету и финансовым рынкам, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Такая сумма рассчитана предварительно. Треть ее будет направлена на развитие одного из самых известных курортов Кавминвод — Кисловодска.

Глава ставропольского правительства призвал сенаторов уделить внимание законопроекту о введении курортного сбора на Кавминводах, который призван увеличить местную налоговую базу. Он назвал курортный сбор «насущной необходимостью для развития инфраструктуры городов-курортов».

Он также предложил для финансовой поддержки Кисловодска создать на территории Кавминвод игорную зону. Это должно привлечь еще 1,5 млрд рублей.

В настоящее время идет подготовка к реализации инвестпроекта по созданию парка развлечений наподобие «Диснейленда», который планируется за счет привлечённых итальянских инвестиций.

Для решения проблемы заброшенных долгостроев на Кавминводах глава Ставрополья предложил использовать для их владельцев повышенную ставку налогообложения.

Напомним, в августе 2016 года на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин поддержал концепцию введения платы за пользование курортной инфраструктурой и поручил до 15 ноября разработать соответствующую законодательную базу.

На первоначальном этапе курортный сбор введут на пять лет в пяти регионах: на Ставрополье, Кубани, Алтае, в Крыму и Севастополе. Размер курортного сбора составит до 150 рублей за сутки. Его распространение будет ограничено на льготные категории граждан.

Это дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион учиться или работать.

Налог будет целевым. Средства будут аккумулироваться в региональных фондах, и направляться на сохранение и развитие курортной инфраструктуры. Регионы смогут самостоятельно уменьшить эту сумму.

Курортный сбор планируется ввести в России до 1 марта 2017 года.