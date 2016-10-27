Москва, 27 октября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В Москве решили активнее вычислять любителей быстрой езды. С 27 октября в городе анонсировали запуск системы «Пит-стоп». Отныне водители, серьезно превышающие скоростной лимит на дорогах столицы, рискуют остаться без прав — инспекторы дорожно-патрульной службы (ДПС) могут оперативно задерживать нарушителей.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

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Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по городу Москве, сотрудниками полиции тестируется новый аппаратно-программный комплекс под названием «Барс». Мониторинг нарушений скоростного режима более чем на 60 километров в час проводится в режиме онлайн. Инспекторы используют данные с автоматических камер и направляют материалы в суды.

В сети развернулась обширная дискуссия на тему запуска новой системы: высказаться захотели как эксперты, так и рядовые пользователи соцсетей.

Так, на официальном сайте Общественной палаты РФ лидер межрегиональной общественной организации содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе «СтопХам» Дмитрий Чугунов назвал введение системы «Пит-стоп» очевидным шагом по принуждению водителей к соблюдению ПДД.

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«Ранее за нарушения, зафиксированные камерой в автоматическом режиме, водителю грозил исключительно штраф. Теперь же работа в онлайн-режиме позволит оперативно изымать у «гонщиков» права. Почувствуйте разницу. Именно отсутствие реальной неотвратимости наказания позволяла золотой молодёжи творить на дорогах всё, что угодно. С введением и апробацией этого комплекса произойдёт несколько вещей. Первое — у правозащитников от автосообщества, как обычно, «загорятся» причинные места из-за якобы необоснованных и незаконных притеснений. Второе — в течение короткого времени «гонщиков» станет значительно меньше. Просто потому, что «решать» вопрос по восстановлению прав будет намного сложнее, а главное — дороже», — прокомментировал Чугунов.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что благодаря нововведению можно сформировать рейтинг водителей. «Хороший водитель, в зоне риска, плохой водитель. Но почему-то этим массивом данных банально не пользуются», — оставил он такой комментарий в социальной сети Facebook.

Депутат Мосгордумы Лариса Картавцева («Моя Москва») на своей странице в Facebook написала, что с помощью новой системы можно сократить количество лихачей на дорогах. «Очередная новинка, в виде системы «Пит-стоп», должна остудить пыл этих горе-гонщиков», — отметила она.

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Пользователь Facebook Сергей Ярлыгин высказал противоположное мнение: «Это не борьба с лихачами, а обдираловка людей!» А Mike Wolf вообще считает, что результаты будут провальными: «Как обычно, система не сработает на чинуш, на крупных коммерсов, на детей крупных коммерсов…(список можно продолжить)».

В Facebook дискуссия продолжается:

Сергей Смирнов: «Мы ехали с ралли, мы с ралли на ралли, мы ехали с ралли… ПИТ-СТОП. Теперь по столичным дорогам под 200 км/ч не погонять».

Максим Р.: «Хорошая система, тока гелентвагенов и прочие с позолоченными заранее отказывается фиксировать и задерживать))))»

Денис Бойков: «Т.е. Знак 40, проехал 100 и на пол года права отдал? ну ждём, сейчас навтыкают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице за 10 лет число ДТП сократилось на 41%, заявил руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев. «Тем не менее все еще существуют случаи грубейших нарушений скоростного режима, и именно эти превышения наиболее опасны, так как в случае возникновения ДТП смертельный исход неизбежен», — заявил Юрьев.