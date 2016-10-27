Москва, 27 октября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Риск перехода противостояния двух ядерных держав в «горячий конфликт» вызывает беспокойство среди руководства России и участников сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает Bloomberg.

Флот США

По информации агентства, во время очередного заседания правительства президент России Владимир Путин охарактеризовал как «чрезвычайно опасный» инцидент в Черном море с участием российских истребителей и корабля военно-морских сил США.

Агентство отмечает, что когда кто-то из участвовавших в заседании правительства в шутку сказал, что «они заслуживают это», Владимир Путин попросил его замолчать, сказав при этом: «Вы с ума сошли?».