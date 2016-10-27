Ярославль, 27 октября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. 27 октября в Ярославль приехал знаменитый детский хирург, директор «Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии», доктор наук, профессор Леонид Рошаль. Визит проходит в рамках региональной конференции Общероссийского Народного фронта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском ОНФ.

фото Дениса Савичева Леонид Рошаль на встрече с ярославцами

Леонид Рошаль примет участие в обсуждении вопросов лекарственного обеспечения льготников в регионе, работы скорой помощи, вакцинации от полиомиелита, а также ситуации с ведомственной больницей Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН в научном поселке Борок Некоузского района, которая находится на грани ликвидации.

В преддверии заседания Леонид Рошаль посетил филиал Детской поликлиники №3 на ул. Строителей в Дзержинском районе Ярославля. Он обсудил с общественниками и жителями района вопрос перевода филиала в новое здание, расположенное в посёлке Норское. Жители против такого решения, поскольку в филиале обслуживаются более 2,5 тыс. детей, проживающих в двух крупных микрорайонах, среди которых очень много малышей грудного и раннего возрастов. А новое помещение — это пять кабинетов на площади в 150 кв.м. В Ярославском ОНФ ситуацию характеризуют как критическую.

«Жители обеспокоены, что при переводе филиала в другое здание население столкнется со значительными неудобствами при получении медицинской помощи. Площадь нового помещения не соответствует быстрорастущей численности населения, в узких коридорах недостаточно места для ожидания очереди к врачу. Отсутствует транспортная доступность — здание расположено далеко от места жительства основной плотности населения, приходится менять два транспорта, рядом находится стройка и нет обустроенного тротуара, поэтому сложно пройти с коляской», — подчеркивают в Ярославском ОНФ.

Кроме того, жители считают, что городские власти могли бы подобрать помещение для поликлиники поближе к месту их проживания. Тем более что подходящие квадратные метры имеются.

«Ранее, 9 лет назад, при строительстве жилого дома №2 по проезду Моторостроителей была возведена пристройка общей площадью 1200 кв. м, по проекту — под детскую поликлинику. Но передача на баланс города по каким-то причинам не состоялась. Эта пристройка пустует до сих пор, не приспособлена ни под какие социальные потребности жителей города», — отмечают в ОНФ, предлагая в качестве решения проблемы выкуп или долгосрочную аренду помещения.

Ознакомившись с ситуацией, Леонид Рошаль предложил департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области в течение двух недель проработать вопрос перераспределения пациентов филиала поликлиники. По его мнению, те из них, кто живет ближе к Норскому, могут обслуживаться в новом здании. Остальных можно прикрепить к поликлинике № 2 на улице Труфанова. Вообще же Дзержинскому району требуется новое современное здание районной детской больницы. Но пока решение не принято проблему распределения потоков пациентов решать необходимо.

Сами же ярославцы в соцсетях не преминули посетовать на то, что Дзержинский район встретил светило детской хирургии грязью вместо дороги, и уже собирают подписи за включение недостроенного участка улицы Строителей в областную программу дорожного строительства на 2017 год.

.