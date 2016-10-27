Белград, 27 октября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Сербская газета «Danas» со ссылкой на источники в высших кругах сербской власти сообщает о высылке нескольких граждан России из страны в связи с их участием в так называемых «черногорских событиях» — «попытке организации государственного переворота во время парламентских выборов 16 октября 2016 года».

Nicolas Raymond Флаг Сербии

Ранее премьер-министр Сербии Александр Вучич сообщил, что в Белграде задержаны несколько человек, связанных с арестованными в Черногории гражданами Сербии по подозрению в подготовке государственного переворота и захвата черногорского премьер-министра Мило Джукановича. Он также упомянул о большом количестве агентов иностранных государств, чья деятельность наносит вред интересам Сербии.

Изданию «Danas» не удалось получить комментариев о том, являлись ли граждане России «простыми патриотами» или «российскими осведомителями».

Также с «черногорским инцидентом», по мнению ряда СМИ в Сербии и Черногории» связан визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. При этом официально было заявлено, что Патрушев прибыл обсудить российско-сербское сотрудничество в области безопасности. Он встретился с первыми лицами государства и обсудил насущные вопросы.

СМИ также напоминают о том, что в начале ноября в Сербии пройдут совместные учения «Славянское братство — 2016», которые проходят уже несколько лет. В частности, в них примут участие разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск РФ, которые участвовали в операции по обеспечению безопасности в Крыму в 2014 году.

Напомним, что в день парламентских выборов в Скупштину (парламент) Черногории 16 октября 2016 года власти сообщили о задержании 20 граждан Сербии, которых подозревают в подготовке государственного переворота. Среди них оказался бывший начальник жандармерии Сербии Братислав Бата Дикич (Bratislav Bata Dikić) (его сместили с поста после громких убийств, совершенных служащими жандармерии, и сам Дикич в Сербии находился под следствием — ИА REGNUM ). Также известно, что он придерживается антинатовских и ультраправых взглядов.

Специальная прокуратура Черногории ведет следствие. Несколько дней назад спецпрокурор Миливое Катнич в эфире оппозиционного телеканала Vijesti (СМИ часто критикующее деятельность нынешнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича — ИА REGNUM ) рассказал об известных следствию фактах. По его данным, несколько вооруженных групп людей должны были после оглашения результатов выборов (в случае победы ДПС — правящей партии — ИА REGNUM ) должны были захватить парламент, арестовать премьера Джукановича и других политиков. В планах преступников, по словам прокурора, была и стрельба по мирным гражданам, «чтобы посеять панику».

Оппозиция Черногории, в частности, представители более радикальной ее части — коалиции «Демократический фронт» назвали эти сообщения провокацией правящей партии. В свою очередь проправительственные СМИ пишут о том, что «в ДФ боятся результатов расследования».

Отметим, что после выборов в стране сложная политическая ситуация, так как ни одна из партий не набрала большинства голосов. Теперь правящей партии ДПС и оппозиции предстоит договориться с партиями нацменьшинств о коалиции.

При этом Мило Джуканович заявил о том, что от партии ДПС будет другой кандидат на должность премьера, если ДПС будет формировать правительство. Джуканович уже не раз уходил с поста премьера, но потом возвращался.

Главным требованием оппозиции является отстранение Джукановича и ДПС от власти. В публицистике называют это выбором дальнейшего пути развития: «евроатлантического» (вступление в НАТО, ЕС) или «евроскептического» (референдум по вступлению в НАТО, отмена антироссийских санкций и т.д.).