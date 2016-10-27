Ярославль, 27 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Директор Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области Олег Ненилин освобожден от своей должности. Исполняющим обязанности директора назначен Валерий Лещенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Совета Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области Роман Фомичев. Решения приняты Советом единогласно, причем сам Олег Ненилин как член Совета также голосовал за них. Олег Ненилин накануне написал заявление об увольнении по собственному желанию, причем, как подчеркивали многие эксперты, никаких явных причин для этого не было. Но, вероятно, были и неявные.

фото страницы Олега Ненилина в Facebook Олег Ненилин

«Деятельность Олега Евгеньевича была не столь эффективной, сколь эффектной. Квадрокоптеры, видеокамеры, многочисленные посты в Фейсбуке — жители это видели. Но настоящей работы было совсем немного. Фактически в 2016 году новой работы фонда не было. Были доделки прошлых лет. Они прошли в целом неплохо, Олег Ненилин применил свои таланты как юрист, но личных заслуг в этом нет. Он выполнял задачи, которые были поставлены перед ним депутатами областной думы и членами Совета фонда», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области Роман Фомичев.

Отметим, что отставка Олега Ненилина вписывается в общую кадровую политику нового руководства региона. После назначения врио губернатора Дмитрия Миронова практически все ключевые руководители лишились своих постов, на их место за редким исключением пришли назначенцы из других регионов. Олег Ненилин был из «старой команды» бывшего председателя Правительства Ярославской области Александра Князькова. В частности, вместе с Князьковым он работал на Ярославском НПЗ. В качестве юриста предприятия Ненилин был избран депутатом муниципалитета Ярославля в 2012 году. Осенью 2016 года из-за изменений в законодательстве перед ним встал выбор — остаться депутатом или директором регионального фонда. Первоначально Ненилин написал заявление о сложении депутатских полномочий, однако его окончательно рассмотрение было отложено. Теперь, вероятно, он останется в городском представительном органе.

Валерий Лещенко — человек из команды и.о. мэра Ярославля Владимира Слепцова, а также экс-мэра Ярославля Виктора Волончунаса. Причем это первое подобное назначение в региональных структурах. Ранее коллеги Слепцова по администрации Химок переходили работать в мэрию областного центра.

«Лещенко Валерий Николаевич — коренной ярославец, работал директором «Ярославльводоканала», в последние годы работал в Сергиевом Посаде и в Химках в команде Владимира Слепцова. Недавно он начал работать в ярославском фонде капремонта в должности первого заместителя директора фонда. Перед ним поставлены задачи — комплексность подхода к капитальному ремонту, координация с программой энергоэффективности, увеличение объемов работ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области Роман Фомичев.

На вакантную должность директора ярославского фонда капремонта будет объявлен конкурс.