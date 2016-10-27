Москва, 27 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум.



minsvyaz.ru Российский Крым

Власть традиций и фантомные боли

МИД Украины 26 октября выразил традиционный «решительный протест» по поводу поездки президента РФ Владимира Путину в Крым. Кремль традиционно ответил, что это внутренние дела страны и глава государства имеет право ездить в те российские регионы, которые он сочтет нужным посетить.

Читайте подробнее: МИД Украины протестует против поездки Путина на форум ОНФ в Ялту

Пресс-секретарь Путина отметил, что протесты Киева в Москве традиционно не принимают во внимание. Президент РФ приехал в Крым для участия в региональном форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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В рамках своего выступления на форуме Путин не мог не затронуть такую проблему региона, как Киев, а точнее, его преступные действия. Он напомнил о том, как Крым остался без электроэнергии и воды, и как все мировое «правозащитное сообщество» дружно проигнорировало столь вопиющее нарушение прав человека.

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Украина постоянно протестует против визита российских федеральных чиновников в Крым, так как до сих пор наивно считает полуостров своей территорией. Мнение жителей полуострова, выраженное еще в марте 2014 года на референдуме, по-прежнему Киев не интересует.

Входа нет. Или выхода?

Это же «мировое сообщество» вместе с властями стран продолжает по мелочам прогибаться под «сильных мира сего»: США и НАТО, которые надавили на Испанию по поводу захода в их порты авиагруппы российского Северного флота

Министр иностранных дел Мальты Джордж Велла отверг возможность заправки в портах страны группы кораблей ВМФ России во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано на сайте газеты Times of Malta. При этом министр опроверг сообщения о том, что планировался их заход в мальтийские порты.

Читайте подробнее: Мальта не позволит военным кораблям РФ совершить дозаправку

То есть, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» еще даже не запыхтел дизелем на горизонте, а Мальта уже поспешила выразить свою полную благонадежность перед лицом НАТО и США. Как и Испания, которая, как пояснили в Минобороны РФ, даже и не получала запроса о заправке «Адмирала Кузнецова».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что в испанских портах планировался заход лишь отдельных кораблей авианосной группы Северного флота, но не тяжелого крейсера.

Читайте подробнее: Минобороны РФ пояснило, какие корабли собирались заправлять в Сеуте

Тем не менее, представители правительства Испании поспешили уведомить российскую сторону, что заход любых российских военных судов в Сеут нежелателен из-за дипломатического давления на них со стороны США и НАТО.

Так европейские страны как по команде отреагировали на заявление генсека североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Россия намерена использовать корабли Северного флота для наращивания ударов по Алеппо. Притом, что доказать даже уже осуществленные удары по этому сирийскому городу российских ВКС никому не удалось.

По мнению МИД РФ, туманные предположения не могут быть положены в основу политических шагов. Это просто «нелепо».

Читайте подробнее: В МИД России сочли высказывание Столтенберга об Алеппо нелепостью

В состав авианосной группы Северного флота России входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения.

В ЕС могут одобрить соглашение о торговле с Канадой

Тем временем в Бельгии смогли договориться с регионами Бельгии о подписании торгового соглашения между ЕС и Канадой (CETA). Об этом после совещания правительства заявил премьер-министр страны Шарль Мишель.

Власти Бельгии и представители регионов и сообществ страны практически достигли договорённости по СЕТА: текст соглашения был направлен непосредственно Комитету постоянных представителей ЕС. Решающим условием для проведения саммита ЕС-Канада и подписания соглашения СЕТА является ратификация договора правительством Бельгии. Кроме того, ратифицировать соглашение должны единогласно все 28 стран-членов ЕС.

Читайте подробнее: В Бельгии регионы согласились одобрить соглашение ЕС с Канадой

Ранее переговоры по соглашению, которое должно стать прототипом договора о свободной торговле между США и ЕС, были приостановлены из-за протестов европейских производителей сельскохозяйственной продукции. Они считают, что снятие торговых ограничений с США из разорит.

Новые преступления в Сирии

Военные преступления западных ВВС в Сирии, видимо, не прекращаются: в сирийской провинции Идлиб в результате авиационного удара по школе погибли 28 человек — 22 ребенка и 6 учителей.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ заявил, что эта воздушная атака может стать самым кровавым нападением на школу за весь период войны в Сирии. Данные о том, кто нанес авиаудар по образовательному учреждению, пока не обнародованы.

Западные СМИ, такие как Independent, «Аль-Джазира» и другие тут же обвинили в этой трагедии российские ВКС и сирийские вооружённые силы. Они прямо заявили, что это была бомбардировка РФ и Сирии.

Читайте далее: МИД РФ — об обвинениях в убийстве сирийских школьников: «Это враньё»

В рамках информационной кампании против России используются не только СМИ, но и неправительственные организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Антироссийская кампания проходит не только в СМИ, но теперь привлекаются гуманитарные сферы. Так, ряд НПО, порядка 80 организаций, обратились в СПЧ ООН с требованием не допустить избрание РФ в Совет по правам человека ООН из-за действий РФ в Сирии», — сказала Захарова.

Читайте подробнее: В МИД РФ рассказали о цепочке информационных атак на Россию

Гибель МН17 в Донбассе: Россия передала радиолокационные снимки

Власти Нидерландов получили от Российской Федерации (РФ) новые сведения по крушению рейса MH17 компании «Малайзийские авиалинии» в Донбассе. По словам нидерландского министра юстиции Арда ван дер Стера, 26 октября российская сторона передала представителям прокуратуры Нидерландов радиолокационные снимки, связанные с гибелью воздушного судна.

Ард ван дер Стер добавил, что в ближайшее время следователи примут решение, могут ли предоставленные материалы использоваться для уголовного расследования.

28 сентября 2016 года совместная следственная группа JIT, расследующая обстоятельства крушения Boeing, опубликовала предварительный доклад. По мнению следователей, пассажирский самолет был сбит ракетой комплекса «Бук» с подконтрольной ополченцам территории. В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что выводы следствия предвзяты.

Читайте подробнее: Россия передала радиолокационные снимки

«Пит-стоп» для лихачей

28 октября в Москве заработала новая система для фиксации превышения скорости «Пит-стоп». Столичные камеры теперь фиксируют превышение скорости более чем на 60 километров в час и автоматически передают информацию ближайшим экипажам ДПС.

В настоящее время в Москве установлено 902 стационарных комплекса фотовидеофиксации. К концу 2016 года заработает еще 500 — в настоящее время идут работы по их подключению.

За грубое нарушение скоростного режима водителю грозит судебное разбирательство, результатом которого может стать лишение прав на срок до шести месяцев. При втором нарушении он лишится прав уже на год.

Читайте подробнее: Система «Пит-стоп» выявит «лихачей» на территории Москвы