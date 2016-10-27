Хельсинки, 27 октября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) хочет разъяснений от правительства Финляндии относительно проекта государственного бюджета на 2016 год. В ЕК утверждают, что финская экономика остаётся одной из худших в Евросоюзе. Как сообщает сегодня, 27 октября, финское издание Yle, брюссельские чиновники полагают, что Финляндия и ещё шесть стран нарушают бюджетные правила ЕС.

StAnselm Флаг Финляндии

В письме, направленном Еврокомиссией министру финансов Финляндии Петтери Орпо, говорится о том, показатели дефицита государственного бюджета страны слишком высоки. В соответствии с рекомендациями ЕК, дефицит должен быть снижен на 0,6% ВВП.

Как отмечает издание, за всю историю ЕС Европейская комиссия не просила ни одну страну корректировать свои бюджетные планы, что подчеркивает серьезность ситуации в отношении Финляндии. Помимо Финляндии Брюссель обеспокоен экономической ситуацией на Кипре и в Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия уже направляла в Министерство финансов Финляндии предупредительное письмо, в котором говорилось, что рост государственной задолженности страны превышает нормы ЕС. В Брюсселе также недовольны тем, что финское правительство пренебрегает рекомендациями ЕК и медлит с проведением структурных реформ.

Напомним, что ВВП Финляндии увеличился в 2015 году на 0,5%. На протяжении предыдущих трёх лет финская экономика находилась в рецессии

Читайте также: Хуже только Греция: Еврокомиссия оценила экономику Финляндии