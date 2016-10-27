Севастополь, 27 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Правительство Севастополя намерено профинансировать авансовые платежи за невыполненное проектирование двух спортивных оздоровительных комплексов, чтобы избежать возврата средств в госбюджет. Об этом говорилось в ходе заседания правительства 27 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Постановление касается выплаты авансов организациям при заключении госконтрактов на проектирование спортивного оздоровительного комплекса (СОК) «200-летие Севастополя» в Загородной балке и футбольного стадиона «Горняк» в Балаклаве. Сумма средств на проектные работы в этом году — 50 и 15 млн рублей соответственно, в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта РФ».

«Контракты по этим объектам до сих пор не заключены, и даже если бы закончили по укороченной процедуре — у единственного поставщика — тот объем работ, который возможно выполнить до конца года, не позволит исполнить все суммы субсидий федерального бюджета», — заявил заместитель губернатора Дмитрий Гладский. Он подчеркнул, что по информации Минспорта, в случае неосвоения, средства будут отозваны и не компенсированы.

По мнению чиновника, аванс (который обычно составляет 30% от суммы контракта — прим. ИА REGNUM ) рассматривается как обеспечение контракта.

«ФЗ-44 предполагает наличие обеспечения не только по исполнению контракта, но и на выплаченный аванс. Вероятнее всего, будет банковская гарантия в установленной форме», — добавил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя также намерено сохранить средства от возврата в госбюджет еще по нескольким объектам, проектирование которых было запланировано в 2016 году.

27 октября врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников предложил одновременно провести конкурс подрядчиков на проектно-изыскательские работы и на строительно-монтажные работы Севастопольской больницы и гидротехнических сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году выполнение ФЦП в Севастополе шло крайне низкими темпами. Из 792 млн рублей, в госбюджет было возвращено 490 млн, включая сэкономленные 150 млн рублей. Общая сумма отмененных торгов составила 504 млн рублей, что составляет 64% от общей суммы государственных субсидий.