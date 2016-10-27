Лондон, 27 октября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Британия посылает танки, беспилотные летательные аппараты и 800 солдат на границу с Россией, так как напряженность в отношениях с Владимиром Путиным возрастает с каждым часом, свидетельствует The Daily Express. Демонстрация силы Британией происходит спустя всего несколько днем после прохождения русских кораблей через Ла-Манш».

Sarah Ward Британские войска

«Британские военные будут стоять в Эстонии — это место наибольшего скопления русских вооружений со времен холодной войны. Министр обороны Майкл Фэллон сказал, что наша миссия будет оборонительной, но при этом полностью боеспособной».

«Путин бросил свое пушечное мясо к границам Европы. Запад реагирует крупнейшей со времен холодной войны демонстрацией силы» — в свою очередь, The Daily Mail в присущем ей стиле привлекает читателя длинным обстоятельным заголовком. «Наши военные пробудут в Эстонии шесть месяцев, — поясняет таблоид, — а затем их сменит контингент из какой-то другой страны. Чтобы положение всегда контролировалось НАТО, и Россия знала об этом».

Mail, похоже, не воспринимает ситуацию, как опасную, хотя терминами такими в тексте и оперирует. Но чаще все же в материале встречаются «демонстрация» и «шоу», что подчеркивает: для Запада важен прежде всего спектакль, показуха, «главное — втянуться в драку, а там посмотрим». «Россия сама спровоцировала НАТО, представив фотографии самой мощной своей ракеты «Сатана 2», — отмечает газета.

«Апокалипсис сегодня. Британия посылает танки, беспилотные летательные аппараты и 800 военнослужащих на границе с Россией на фоне опасений тотальной ядерной войны», — The Daily Sun не была бы самой собой, если бы хоть раз в день на своих страницах обошлась без слов «апокалипсис», «мировая катастрофа», или «мы все умрем».

«Британия производит самое большое развертывание войск за последние десятилетия на фоне опасений, что Россия готова атаковать. Вчера это подтвердили в Министерстве обороны, — пишет издание. — В ЕС полагают, что Путин может попытаться вернуть себе Прибалтику, отколовшуюся от СССР в 1990 году. После того, как Россия вырвала Крым из Украины, Польша, Литва, Эстония и Латвия просят НАТО усилить его присутствие в регионе, чтобы противостоять угрозе вторжения со стороны Москвы».

Владимир Добрынин