Ставрополь, 27 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

В Ставропольском крае величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год составит 7975 рублей. Соответствующий закон одобрен 27 октября на заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева озвучила на заседании величину, определенную пенсионерам на следующий год, и напомнила, что она необходима для расчета размера социальных доплат к пенсии.

Рост этой доплаты, исходя из установленной величины прожиточного минимума, в крае составит 6% к той сумме пенсии, которая будет определена в следующем году.

Отметим, что представитель фракции КПРФ в региональном парламенте Виктор Лозовой высказал несогласие с утвержденной величиной прожиточного минимума и сообщил, что фракция решила воздержаться во время голосования. Однако это не повлияло на принятие закона.

Отметим, что величина прожиточного минимума пенсионера на 2016 год составляла 7524 рубля. В прошлом году рост этой величины составлял 1050 рублей (16,2%). Сейчас этот рост замедлился.

Прожиточный минимум рассчитывается на основании стоимости потребительской корзины и данных статистики об уровне цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги на Ставрополье.

Размер федеральной социальной доплаты к пенсиям пересматривается ежегодно при изменении величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ и субъектах Российской Федерации. Этот вид доплаты установлен неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года и его размер индивидуален для каждого пенсионера.