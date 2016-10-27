Москва, 27 октября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Открытием памятника неонацистскому преступнику Харольду Нугисексу Эстония пополнила палитру героизации нацизма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Преступники из «Ваффен СС»

«23 октября Эстония пополнила палитру героизации нацизма. В центральной части Эстонии прошло открытие памятника неонацистскому преступнику Харольду Нугисексу. Хотелось бы напомнить, что этот «герой» известен тем, что в составе 20-й дивизии «Ваффен СС» удостоился в 1944 году награды — Рыцарского креста. В 2014 году похороны этого «легендарного эстонского военного» проводились с почестями и участием известных политиков. У гроба стояли школьники, а на подушечках с нацистскими боевыми наградами были расположены флаги Эстонской Республики [и медаль Благодарности эстонского народа]», — сказала Захарова.

Она призвала правозащитные структуры «дать оценку этому вопиющему факту»: «Или вы не видите этого? Такие события подтверждают актуальность российской тематической резолюции по борьбе с расизмом, ксенофобией и другими видами нетерпимости».

Напомним, вручение Харольду Нугисексу медали Благодарности эстонского народа прошло в 2008 году. Сам Нугисекс в 2008 году категорически отказался давать интервью российским СМИ — в отличие от его правнучки Мари Сюда.

«У меня на сердце радость, что моего прадедушку наконец-то наградили. Мой прадедушка — фантастический человек, я весь этот год изучала его биографию», — сказала Сюда.