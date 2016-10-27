Москва, 27 октября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Международное признание Нагорно-Карабахской Республики предотвратит военный сценарий урегулирования конфликта. Об этом заявил карабахский дипломат, государственный и общественный деятель Масис Маилян, выступая на презентации своей книги «Карабахский мирный процесс. Взгляд из Арцаха», которая состоялась в пресс-центре ИА REGNUM .

ИА REGNUM

«Не так давно данный механизм доказал свою эффективность в Косово, Абхазии и Южной Осетии», — полагает председатель Общественного совета по внешней политике и политике безопасности Арцаха.

После того, как с 2008 года начался процесс признания бывших автономий, вопреки воле бывших метрополий, когда Международный суд ООН признал правомерность провозглашения независимости Косово, связывать признание Нагорного Карабаха с возможной агрессией Азербайджана было неверно, резюмирует Маилян.

«В международных отношениях возникла новая ситуация и появились новые международно-правовые прецеденты. Учитывая все это, мы не должны оставлять Азербайджану какую-либо роль в вопросе признания статуса и будущего НКР», — отмечает эксперт.

27 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялась презентация книги экс-замминистра иностранных дел НКР Масиса Маиляна. Работа является научным изданием и была рекомендована к печати решением Ученого совета Арцахского государственного университета.