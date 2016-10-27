Москва, 27 октября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Официальная Москва приветствует приятие Генассамблеей ООН резолюции по деблокаде Кубы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Anja Disseldorp Куба. Площадь Революции

«Мы приветствуем принятие Генассамблеей ООН резолюции о прекращении блокады США против Кубы. Результаты голосования беспрецедентны: в поддержку выступили 191 из 193 государств. Впервые за 25 лет США и Израиль не голосовали против, а воздержались», — сказала Захарова.

Захарова вновь подчеркнула тот факт, что США «воздержались при голосовании по резолюции о необходимости прекращения блокады против Кубы»: «Для юристов-международников это интересный прецедент».

Напомним, США ввели санкции против Кубы в 1960 году. Спустя два года уровень санкций дошёл до полного эмбарго. В качестве стимула для отмены санкций Вашингтон называл демократизацию процессов на Кубе и отказ от её военного сотрудничества с другими государствами. В 2016 году США и Куба восстановили дипломатические отношения.