Москва, 28 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, ожидается внесение в Госдуму правительством РФ проекта федерального бюджета на 2017−2019 годы, сообщает ИА REGNUM. Главный финансовый документ страны должен быть внесен в Госдуму до 1 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Мы обратились в правительство и были поддержаны в том, что проект федерального бюджета будет внесен в Госдуму не до 1 ноября, а будет внесен 28 октября», — отметил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). «В случае, если проект поступит в Думу 28 октября, обсуждение его в первом чтении может состояться 18 ноября, в пятницу», — отметил он. «Естественно, этому будет предшествовать публичное рассмотрение каждой цифры в бюджете на комитете по бюджету», — сказал глава комитета.

Макропоказатели

Главный финансовый документ страны разработан исходя из консервативного варианта прогноза. Предполагается, что доходы составят 13,4 трлн рублей (15,5% к ВВП), а расходы — чуть более 16 трлн. Дефицит — порядка 2,7 трлн, это чуть больше 3% ВВП.

Уровень доходов, заложенный в проект бюджета на 2017 год — 13,437 трлн рублей, на 2018 год — 13,989 трлн рублей, в 2019 году — 14,825 тлн рублей.

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Расходы бюджета составят в 2017 году 16,181 трлн рублей, в 2018 году — 15,978 трлн рублей, в 2019 — 15,964 трлн рублей. Дефицит бюджета будет, по замыслу правительства РФ, планомерно снижаться: в 2017 году его уровень оценивается как 3,02% ВВП, в 2018 — 2,2%, а в 2019 — 1,2%.

На что деньги?

Минфин предложил 11 приоритетов бюджета, на их реализацию предлагается потратить до 150 млрд рублей. Вместе с тем по разделам бюджета расходы в 2017 году составят: общегосударственные вопросы — 1,17 трлн рублей, национальная оборона — 2,84 трлн рублей, национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 1,968 трлн рублей, национальная экономика — 2,292 трлн рублей, ЖКХ — 60 млрд рублей, охрана окружающей среды — 76 млрд рублей, образование — 568 млрд рублей, культура и кинематография — 94 млрд рублей, здравоохранение — 377 млрд рублей, социальная политика — 5,08 трлн рублей, СМИ — 86 млрд рублей, физкультура и спорт — 86 млрд рублей, обслуживание госдолга — 729 млрд рублей, межбюджетные трансферты — 768 млрд рублей.

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Индексация пенсий и пособий

Все социально-нормативные обязательства будут профинансированы в полном объеме в 2017, 2018 и 2019 годах, заверил глава правительства Дмитрий Медведев.

«Все расходы социального плана, все расходы, которые связаны с выплатами, компенсациями, пенсиями, вообще все социальные расходы запланированы в необходимых объемах, они не уменьшатся, они остаются в рамках плановых показателей», — отметил он.

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Санкционный бюджет и правка

При подготовке федерального бюджета на 2017−2019 гг. учитывалась вероятность сохранения санкций, сказал ранее Медведев. «Мы исходили из другого предположения — о вероятности сохранения санкций и ответных мер, которые мы принимали в течение всех трех лет на протяжении срока бюджетного прогнозирования», — отметил он.

Глава правительства не исключил возможности корректировок бюджета в ходе прохождения законопроекта через Госдуму. «По всей вероятности, в ходе работы и над первым, и над вторым чтением бюджет подвергнется каким-то корректировкам, так как это происходит всегда при работе над бюджетом», — сказал Медведев.

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