Москва, 27 октября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Российское ПАО Банк «ФК Открытие» победило в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты страховки вкладчикам АКБ «ПЕРЕСВЕТ», в котором назначена временная администрация. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов» (АСВ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка «Пересвет» начнутся 7 ноября 2016 года», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября Банк России объявил, что в «Пересвете» на полгода назначена временная администрация «в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения».

Напомним, около 36% акций «Пересвета» принадлежат организации «Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».