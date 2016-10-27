Красноярск, 27 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Конференция «Города и территории завтра: инструментарий позитивных перемен» прошла в Красноярске. Она была организована подразделением АНО «Московский урбанистический форум» «СитиСфера» при поддержке правительства Красноярского края и администрации города Красноярска.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске состоялась урбанистическая конференция

В мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, международные и российские эксперты, руководители бизнес-структур и представители общественных организаций.

«Мы проводим серию тематических конференций в городах-миллионниках нашей страны, — рассказал генеральный директор Московского урбанистического форума Денис Бойков. — Красноярск стал четвертым городом, и мы выбрали его потому, что у него есть реальные перспективы развития и своя урбанистическая повестка».

Участники конференции обсудили вопросы развития Красноярской агломерации (проект «Большой Красноярск»), предложения по повышению качества жизни красноярцев, проекты освоения и редевелопмента заброшенных и неэффективных городских площадей. Отдельную сессию посвятили Зимней универсиаде 2019 года.

«Универсиада — это мощный драйвер развития города. Это событие нельзя рассматривать только как спортивные соревнования, это — объединяющее все городское сообщество событие, импульс для развития и изменений. Все понимают как важно правильно воспользоваться наследием Универсиады, важно, когда принимающая сторона продумывает будущее после 2019 года, чтобы не было «белых слонов» — объектов, которые были бы построены специально для Универсиады и потом не были бы востребованы городским сообществом. Созданная для проведения спортивного форума инфраструктура должна служить людям, создавать условия для занятий спортом всем красноярцам», — рассказал Маркус Аппенцеллер, директор и партнер бюро MLA+ (Голландия).

Еще одной темой конференции стали принципы стратегии и тактики перемен, в частности, применение градостроительных инструментов преобразования пространства. В рамках тематической сессии глава города Красноярска Эдхам Акбулатов выступил с докладом «Пространственное развитие Красноярска. Тенденции и ожидания красноярцев».

Он подчеркнул, что при формировании Генерального плана развития Красноярска до 2033 года, с учетом тенденций развития города и ожиданий красноярцев, были определены векторы пространственного развития города. Они были основаны на пяти приоритетах, в числе которых: перемещение загрязняющих окружающую среду предприятий за пределы города и освоение бывших промышленных территорий; создание связной системы общественных пространств; установление приоритетов системы общественного транспорта; формирование новой экономики знаний и международное позиционирование через события, в частности, Зимнюю Универсиаду 2019 года. И, безусловно, участие общественности в этих направлениях деятельности.

Участники конференции, оценивая верность выбранных направлений в развитии, отмечали, что уже сегодня видна динамика позитивных перемен городского пространства.

«Я вижу колоссальную динамику развития города! И в плане общественных пространств, и в плане развития новых микрорайонов, дорог, социальной инфраструктуры, — сказал советник мэра Новосибирска по вопросам градостроительства Александр Ложкин. — Но, как и в любом другом городе нашей страны, работы очень много. Что же касается генерального плана, то это важный, и в большей степени, юридический документ. Он должен быть связан со стратегией развития Красноярска, в том числе, социально-экономической».

Акцентируя внимание на приоритете развития Красноярска, который касается освоения бывших промышленных территорий, заместитель начальника отдела стратегического планирования Главархитектуры администрации Уфы Александра Катаносова подчеркнула: «У Красноярска существует огромный потенциал для редевелопмента. Путешествуя по городу, я заметила, что есть территории промышленных производств, которые уже не действуют и расположены достаточно близко к центру. У многих городов существует такая проблема, но именно в Красноярске она рассматривается как ресурс к развитию. Это не только потенциал не расти вширь, но и возможность изменить городское пространство, наполнить эти территории новой жизнью. Думаю, что это будет опыт, который прославит Красноярск».

Большинство экспертов сошлось во мнении, что Красноярску необходимо продолжать практику взаимодействия бизнеса и городского сообщества в работе по благоустройству, формированию общественных пространств.

«Красноярск обладает инфраструктурной базой, которая позволит развиваться городу и дальше, — убежден директор немецкого бюро TSPA Томас Штельмах. — Качественная среда должна создаваться не только властью, но и инвесторами. Ведь каждый вложенный в развитие городской среды доллар или рубль принесет десятки и тысячи в будущем. Ведь все будет построено для будущего поколения».

Своего зарубежного коллегу поддержал главный архитектор проектов АБ «Остоженка» Кирилл Гладкий. «При проектировании новой жилой застройки нужно создавать градоподобную среду, и тогда город будет развиваться, — сказал он. — То есть в диалоге муниципалитета, жителей, команды архитекторов и девелоперов должны формироваться направления развития. К примеру, сейчас действует федеральная программа по развитию застроенных территорий, что есть и в Красноярске. Существующая, иногда не очень приглядная и удобная застройка будет «вымываться», замещаться и Красноярск станет жемчужиной Сибири».

Подводя итоги сессии, на которой участники конференции говорили о целях и приоритетах пространственного развития Красноярска, о том, как настроить каждый из градостроительных документов, чтобы он работал максимально эффективно, глава города Красноярска подчеркнул: «Мероприятия по обсуждению политики развития городов регулярно проходят в Красноярске. Проблемы урбанистики, градостроительства поднимались в рамках Красноярского экономического, городского, молодежного форумов. Все это было связано, в том числе, и с той деятельностью, которая велась по разработке и принятию Генерального плана развития Красноярска, правил землепользования и застройки. Подчеркну, что в нынешних условиях значимость этих документов резко возросла, особенно в рамках подготовки к Универсиаде. Красноярск преобразуется, готовясь к этому масштабному международному событию и необходимо не допустить диспропорций. Очень важно, чтобы мы, в рамках подготовки к Универсиаде, не пожертвовали какими-либо значимыми для красноярцев вещами. Как этого добиться? Только за счет приоритета градостроительных документов. Сегодня город переживает такой этап, когда градостроительные документы: Генеральный план, правила землепользования и застройки, проекты планировки, безусловно, должны иметь приоритет над правами собственности на землю, над документами о землепользовании на тот или иной участок. Все должны понимать, что общественный интерес, который зафиксирован в Генеральном плане и в градостроительных документах является главенствующим».