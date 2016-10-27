Бишкек, 27 октября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Президент Алмазбек Атамбаев принял заявление и. о. министра образования и науки Киргизии Эльвиры Сариевой об уходе в отставку, и подписал указ об освобождении ее с этой должности. Об этом сегодня, 27 октября, пишет пресс-служба главы государства.

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ИА REGNUM напоминает, что Эльвира Кубанычбековна Сариева занимала пост главы Минобрнауки Киргизии с декабря 2014 года по 26 октября 2016 года. Затем, после ухода киргизского правительства в отставку, она, в соответствии с распоряжением президента, осталась исполнять обязанности министра образования.

Отметим также, что до вступления в должность руководителя Министерства образования и науки Киргизии Эльвира Сариева занимала пост вице-премьер-министра по социальному блоку — в период с апреля по декабрь 2014 года.