Москва, 27 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В рамках информационной кампании против России используются не только СМИ, но и неправительственные организации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная атака

«Антироссийская кампания проходит не только в СМИ, но теперь привлекаются гуманитарные сферы. Так, ряд НПО, порядка 80 организаций, обратились в СПЧ ООН с требованием не допустить избрание РФ в Совет по правам человека ООН из-за действий РФ в Сирии», — сказала Захарова.

Она напомнила, что несколько лет назад «такие же НПО, среди которых есть те, которые сегодня подписали этот документ, подписали другую петицию — «Гражданское общество», в которой требовали исключить Ливию из состава СПЧ»: «Кто-нибудь из этих НПО понёс какую-то ответственность? Может, признали неправоту? Может, самораспустились? Ничего подобного!».

Захарова подчеркнула, что каждый конфликт «начинается с информационной кампании»: «Потом включаются НПО с петициями, а потом инициируется принятие обязательных к исполнению решений. Вы можете найти названия этих организаций. Главное — посмотрите, кто является их спонсорами. Вы всё поймёте сами».