Москва, 27 октября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Москве автобусы малой вместимости прошли подготовку к зимнему периоду, заявил журналистам генеральный директор ООО «Гепарт» Мурад Султанов. По его слова, все водители прошли инструктаж в специально созданных условиях скользкой дороги и сложных дорожных ситуациях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тест-драйв новых московских автобусов малой вместимости

«В осенне-зимний период используется на автобусах сертифицированная всесезонная резина», — подчеркнул Султанов.

В свою очередь, начальник управления контроля работы коммерческих перевозчиков по госконтрактам ГКУ «Организатор перевозок» Игорь Шитиков отметил, что ко всем перевозчикам, работающим по госконтракту с городом, есть специальные требования: безопасность пассажиров, экологическая безопасность и комфорт. «Все транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС, тревожными кнопками, в них установлены камеры видеонаблюдения и специальные устройства для малоподвижных граждан», — уточнил Шитиков.

Как заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков, в городе продолжается контроль за перевозчиками. По его словам, 86% рейсов в октябре прошло строго по расписанию. «Отклонения от графика были связаны с дорожной ситуацией», — пояснил он.

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Напомним, ранее в пресс-службе департамента транспорта сообщили, что в столице продолжается мониторинг автобусных маршрутов. Всех нелегальных перевозчиков арестовывают.