Барнаул, 27 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Алтайские предприниматели получили поддержку федерального и регионального бюджетов: в 2016 году на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, приобретающих новую технику и современное оборудование, будет направлено 91,3 млн. рублей. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает региональное управление по предпринимательству и рыночной инфраструктуре.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Это аграрное предприятие явно нуждается в модернизации

в ходе состоявшегося недавно заседания конкурсной комиссии, 7 млн. рублей решено направить восьми компаниям из Барнаула, Бийска, Заринска и Благовещенского района. Эти деньги пойдут на субсидирование части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, а выделяют их в соответствии с адресной поддержкой, предусмотренной программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

О новых победителях в конкурсе на поддержку известно, что приобрели они 26 единиц оборудования на общую сумму 25,7 млн. рублей.

Например, предприятию «Аврора Алтая» будет возмещена часть затрат на приобретение дополнительных чулочно-носочной и вязальной машин. Предприятие «Материя Пластика» с участием государственной финансовой поддержки сможет расширить ассортимент выпускаемых товаров для дома.

Компании «Алтай-Селигор» государственная поддержка оказана в связи с покупкой современного аппарата для упаковывания пищевых продуктов (она занимается производством натуральной продукции — безалкогольных бальзамов и чайных напитков на основе природного алтайского сырья и продуктов пантового оленеводства). Вновь приобретенное предприятиями оборудование позволит увеличить объемы производимой продукции, расширить ее ассортимент, создавать новые рабочие места.

По данным управления по предпринимательству, финансовая поддержка с целью модернизации производств предпринимателей предоставляется в Алтайском крае с 2012 года. За предыдущие 4 года предоставлены субсидии в общем объеме 418 млн. рублей. Поддержку получили 196 компаний, ими создано 1080 новых рабочих мест, приобретено 640 единиц новой техники и оборудования на общую сумму 1422 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал предприятий, модернизирующих производство с приобретением нового оборудования, составил за указанный период 4150 млн. рублей.

Напомним, еще более 30 миллионов рублей средств краевого и федерального бюджетов алтайские предприниматели получат на поддержку значимых проектов.

«Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, который вносит значительный вклад в экономику региона, будет способствовать обеспечению условий для устойчивого экономического роста», — заявил недавно первый вице-губернатор Сергей Локтев в ходе совещания, на котором обсуждали вопросы государственной поддержки сферы предпринимательства и состояния финансового сектора экономики региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти региона хоть и не отправляют граждан за заработком в бизнес, но вполне конкретно заявляют, что принимают все меры по поддержке граждан, желающих заниматься собственным делом.