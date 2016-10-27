Волгоград, 27 октября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Волгограде близится к завершению дорожный ремонт. В текущем году работами по обновлению и строительству были охвачены 50 объектов, включая путепроводы, главные магистрали и второстепенные дороги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 27 октября, большая часть улиц уже сдана, на других объектах работы продолжаются.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Дорожный ремонт

Как заверили в ведомстве, ремонт идет под постоянным контролем муниципальной службы заказчика, причем на всех этапах ремонта.

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«Качество ремонта отслеживают служба заказчика МУ «Комдорстрой» и независимые лаборатории. В случае выявления недостатков подрядчик обязан устранить недочеты и заново выполнить асфальтирование участка — но уже за счет собственных средств», — отметил заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Виталий Аблиязов.

В текущем году на обновление дорожно-транспортной инфраструктуры была выделена беспрецедентная сумма — более 3 миллиардов рублей. В начале года власти планировали направить на ремонт дорог немногим более 1 млрд рублей. Затем при поддержке региона и федерального центра объем финансирования вырос втрое. Это позволило выполнить работы по обновлению подъездных путей к 89 образовательным учреждениям. В перечень объектов ремонта вошли самые проблемные участки. Подобное решение — о ремонте дорог у школ — было принято впервые за несколько лет.

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«Львиную» долю этих средств вложили в ремонт городских магистралей, включая три путепровода. Муниципальные контракты заключены на 2,6 млрд рублей. Улицы Инициативная, Восточно-Казахстанская, Бурейская, Хользунова уже отремонтированы. На главной артерии города — проспекте имени Ленина работы завершаются в Центральном, Краснооктябрьском, Тракторозаводском районах.

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Преобразились этим летом и дворовые подъезды. Всего в рамках проекта благоустройства внутриквартальных территорий в Волгограде приведут в порядок дороги в 58 дворах.

Добавим, что качество дорог в Волгограде, несмотря на принимаемые властями меры, продолжает вызывать нарекания как у самих жителей, так и у общественников. Активисты ОНФ заявили, что обнаруженные в прошлом году дефекты на «гарантийных» дорогах до сих пор устранены не везде. Кроме того, начали появляться новые. В плохом состоянии находятся и многие из тех улиц, гарантийный срок которых еще не истек.