Ярославль, 27 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. 28 октября в Ярославле на памятник подводной лодке «Ярославский комсомолец» в торжественной обстановке была установлен дополнительный элемент — пушка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Шувалов ИА REGNUM Памятник подводной лодке «Ярославский комсомолец»

В торжественной церемонии установки пушки приняли участие председатель Ярославского городского отделения общероссийского общественного Движения поддержки флота Александр Гарусов, учащиеся морского кадетского класса школы №50 и представители городских властей.

Для установки на памятник-рубку «Ярославского комсомольца» Министерство обороны Российской Федерации передало точно такую же пушку, что стояла на вооружении данной подводной лодки.

«Сегодняшнее мероприятие приурочено к трехсотдвадцатилетию образования Российского флота. Мы считаем, что Ярославская земля — колыбель Российского флота. Здесь зарождался флот, здесь оттачивала свое мастерство потешная флотилия Петра I. Ярославская земля дала флоту много адмиралов — Ушаков, Спиридонов, Колышкин, и многих других простых моряков, офицеров, мичманов. Мы помним, мы будем помнить и будем прославлять имена наших моряков во все времена», — заявил председатель Ярославского городского отделения общественного Движения поддержки флота, капитан 2 ранга Александр Гарусов.

Памятник-рубка подводной лодки «Ярославский комсомолец» был установлен на Тверицкой набережной Ярославля 7 мая 2014 года. Инициатива установки памятника принадлежала коллективу Ярославского судостроительного завода.

В январе 1943 года, в разгар Великой Отечественной Войны, жители Ярославской области приняли участие в сборе средств на строительство новой подводной лодки для военного флота Советского Союза. В кратчайшие сроки была собрана сумма более 5,5 миллионов рублей. Но в связи с тем, что строительство субмарины — процесс долгий, руководство ВМФ СССР приняло решение присвоить имя «Ярославский комсомолец» уже спущенной на воду подлодке «М-104». Это был первый случай в истории Советского флота, когда подводная лодка получила собственное имя. Подводная лодка «Ярославский комсомолец» вышла в своей первый поход 7 апреля 1943 года.