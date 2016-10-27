Москва, 27 октября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Из-за проблем с безопасностью, сокращения количества иностранных туристов и падения их расходов, Турция потеряла в туристической сфере 15 мрлд долларов. По данным исследования Turizmdatabank, страна не досчитается 9,5 млн зарубежных гостей, что означает прямые потери в 9,5−10 млрд долларов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Yilmaz Oevuenc Туристические места Турции

Кроме того, упали расходы тех путешественников, которые едут в Турцию в этом году — на 15−25%. Сегодня туристы готовы тратить в Турции в среднем не более 700−800 долларов. Снижение трат иностранных визитеров отражается на деятельности торговли, которая живет за счет туристов

Между тем, в Турции надеются, что с возвращением российских туристов ситуация стабилизируется.

По данным АТОР, за восемь месяцев 2016 года российских туристов в Стамбуле стало в два раза меньше. Всего с января по август этого года город посетили 6,3 млн зарубежных гостей, что на 25,4% меньше, чем в прошлом году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2016 года российским президентом был подписан указ, отменяющий запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, а правительство России 28 августа постановило отменить ограничения на чартеры в эту страну. Первый после перерыва чартерный авиарейс из России в Турцию отправился 3 сентября из аэропорта «Шереметьево».

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Напомним, чартерные авиарейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.