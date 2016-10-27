Вологда, 27 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Крупный прорыв произошел сегодня в городе Сокол на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм на улице Сельской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону. Информация об утечке воды поступила в районе 9 утра. В результате коммунальщикам пришлось отключить от холодной воды практически весь город с населением чуть меньше 40 тыс. человек. Также из-за утечки перестали работать 2 котельных, отапливающих центральную часть Сокола.

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«В зону отключения попало 38 социально-значимых объектов. В их числе 25 детских садов, которые в настоящее время не работают, 7 средних общеобразовательных школ, где решается вопрос об отмене занятий, 4 организации здравоохранения, приют для престарелых и кадетская школа-интернат», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

По его словам, сейчас на месте развернут оперативный штаб главного управления МЧС по Вологодской области. Члены штаба контролируют ситуацию, чтобы оперативно отреагировать в случае каких-либо ЧС, а также ведут информирование населения.

В настоящий момент для подвоза воды для жителей города задействованы 4 цистерны. На месте работают 3 бригады коммунальных служб, 11 человек, 4 единицы техники. Изначально сообщалось, что вода вернется в дома сокольчан в районе 14 часов, но уже сейчас сообщается о ликвидации прорыва к 18 часам. Возможно, что коммунальщики не успеют устранить аварию и к этому времени.