Нью-Дели, 27 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Власти Индии вышлют из страны сотрудника посольства Пакистана, обвиняемого в шпионской деятельности, заявил представитель МИД Индии Викас Сваруп, сообщает 27 октября France Presse.

Рене Магритт. Шпион. 1928

«Министр иностранных дел Индии вызвал Верховного комиссара Пакистана, чтобы сообщить ему, что один из сотрудников дипломатического ведомства Пакистана объявлен персоной нон-грата за шпионскую деятельность», — написал Сваруп в Twitter аккаунте.

Напомним, отношения между Индией и Пакистаном резко осложнились, после нападения боевиков в спорном районе Кашмир на военную базу вооруженных сил Индии. Индия обвинила в атаке пакистанских боевиков. После это было зафиксировано несколько случаев обстрела позиций Индии и Пакистана вооруженными силами двух стран.

Напряженные отношения между Индией и Пакистаном имеют глубокую историческую подоплёку. В результате ухода британцев из Индии, данное государство было разделено на доминион Пакистан и собственно Индию, следствием этого варварского события стало огромное количество человеческих жизней и тяжёлые отношения между двумя новыми государствами.