Москва, 27 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Отсутствие доверия между сторонами — одно из главных препятствий мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил российский дипломат, экс-представитель России в Минской ОБСЕ Владимир Казимиров, выступая на пресс-центре ИА REGNUM, где проходит презентация книги председателя Общественного совета по внешней политике и политике безопасности Арцаха, экс-замминистра иностранных дел НКР Масиса Маиляна «Карабахский мирный процесс. Взгляд из Арцаха».

ИА REGNUM Альберт Андрян, Масис Маилян и Владимир Казимиров

«Полное отсутствие доверия между сторонами — одно из главных препятствий мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — отметил Казимиров, напомнив, что в феврале 1994 года представители Баку подписали документы о разведении войск, но спустя несколько недель были сделаны заявления о том, что армянская сторона должна первая выполнить эти договоренности.

По словам российского дипломата, «сначала должно было состояться надежное закрепление прекращение огня, затем — деоккупация». «О никаком надежном закреплении и речи не шло со стороны Азербайджана», — подчеркнул Казимиров.

27 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялась презентация книги Масиса Маиляна. Работа является научным изданием и была рекомендована к печати решением Ученого совета Арцахского государственного университета.