Калуга, 27 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Центральный рынок на улице Кирова в Калуге будет снесен по закону. С таким заявлением перед предпринимателями выступил городской голова Константин Горобцов. По его словам, все необходимые документы по данному вопросу уже подписаны, сообщает 27 октября корреспондент ИА REGNUM.

Петр Грузинский. Рынок (фрагмент). 1864

Напомним, идея ликвидации Центрального городского рынка Калуги три года назад была публично озвучена губернатором области Анатолием Артамоновым. Губернатор предложил городским властям вместо рынка оборудовать некий дендропарк, с ориентировочной стоимостью строительства в 800 млн рублей. Уже тогда торгующие на рынке предприниматели обратились в Общественную палату Калужской области с целью добиться широкого обсуждения этого неожиданного предложения. К однозначному решению в тот момент не пришли, но все последующие действия городской управы Калуги оказались направлены на реализацию идеи губернатора.

В итоге всем, кто осуществлял торговлю на старом рынке, предложили свернуться и продолжить свою деятельность в двух торговых центрах, принадлежащих уже не городу, а частным компаниям. В одном случае речь шла о торговом центре, находящемся вне зоны жилой застройки и маршрутов общественного транспорта, в другом — о здании с арендными расценками, втрое превышающими действующие на муниципальном рынке. Естественно, что для большинства торгующих на Центральном рынке коммерсантовские предложения оказались абсолютно неприемлемыми. Они пытались начать процесс законной защиты своих прав, составили обращения в прокуратуру, городскую управу, обратились в организацию «Опора России».

Предприниматели старались призвать местные власти ко взвешенному подходу в решении столь болезненного экономического и социального вопроса в условиях, когда каждая бюджетная копейка должна быть на счету. Однако городская исполнительная власть к их доводам не прислушалась. Впрочем, чиновники, явно спеша претворить в жизнь указания губернатора, в одну ночь согнали в центр города строительную технику, которая буквально крушила стеллажи и обесточенные палатки, так называемого вещевого рынка. Рабочие места людей, за аренду которых они уже заплатили, пришли в негодность. Предприниматели кинулись в городскую Думу не столько за помощью, сколько за объяснением происшедшего. Тем более, что в этот день там должна была проходить встреча с избирателями вновь избранных депутатов Государственной думы РФ Николая Любимова и Александра Авдеева.

Однако большинство депутатов городской Думы, в том числе ее председатель Александр Иванов, отказались принять участие в диалоге с предпринимателями, не вышли к ним и депутаты Госдумы.

На «фронт борьбы со «стихией рынка» бросили заместителей городского головы — начальника управления экономики и имущественных отношений Сергея Дручека и начальника управления строительстваи земельных отношений Дмитрия Денисова. И только после многочасовой «осады» зала заседаний городской Думы с предпринимателями встретился градоначальник Константин Горобцов, который и объявил о сносе рынка, как об окончательно решенном факте.

По итогам встречи с чиновниками порядка 3 тыс. заявлений в суд и в прокуратуру намерены подать предприниматели, торговавшие на Центральном рынке Калуги. Предприниматели, которых власти столь бесцеремонно согнали с законных рабочих мест, надеются что, прокуратура им поможет отстоять свои права и признает незаконным закрытие рынка.

Большинство калужских независимых СМИ достаточно точно описали ситуацию и обозначили позиции сторон. А вот учрежденные региональным правительством областная телекомпания «НИКА» и областная газета «Весть» представили неожиданную точку зрения депутата городской Думы Евгения Сергеева. Парламентарий заявил о некоей «руке» тайных сил, дестабилизирующих ситуацию в городе: «То, что произошло, является вопиющим событием в истории нашего города. Предприниматели с рынка попались на удочку прозападных кукловодов и устроили мини-майдан. В стенах гордумы ими был захвачен зал заседаний «Циолковский», здесь они выдвинули свои требования. Но руководили их действиями и подливали масла в огонь кукловоды. Кто эти люди? Это наши местные Яценюк, Тягнибок, Кличко — хорошо известные личности, «оппозиционеры земли Калужской» Мартышенко и Черников. Что касается рыночных предпринимателей, то им давно было сказано — рынок уберут. Они думали, определялись. Но оппозиция подсуетилась и подстроила ситуацию под себя, повеларазгоряченный народ в стены гордумы».

Примечательно, что именно депутат Сергеев вместе с управляющим делами городской управы Калуги Алексеем Волковым безучастно наблюдали за тем, как неизвестные люди пытались воспрепятствовать проходу делегации представителей, направленных собравшимися в зале предпринимателями для переговоров с забаррикадировавшимся в своем кабинете главой города Александром Ивановым.

Впрочем, так называемые «оппозиционеры земли Калужской» Черников и Мартышенко — это хорошо знакомые и уважаемые многими калужанами городской голова Калуги в 1991—1994 годах политолог Виталий Черников, ныне руководитель президиума общественного антикоррупционного комитета Калужской области и общественный деятель Дмитрий Мартышенко. В отличие от действующих городских депутатов, во время «осады» предпринимателями» городской Думы они находились в зале с людьми, пытаясь направить ситуацию в конструктивное русло, успокоить людей и найти взаимоприемлемое решение вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, после ликвидации в центре Калуги, так называемого «Белорусского» вещевого рынка на освободившейся территории, вместо анонсированного властями зелёного скверика для отдыха калужан, появилась очередная платная автомобильная парковка.