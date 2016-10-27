Мурманск, 27 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В Мурманской области снижается количество безработных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«В службе занятости зарегистрировано 6711 безработных граждан, что на 9% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,5% экономически активного населения, — отметили в пресс-службе. — В центрах занятости населения имеются сведения о наличии 9401 вакансии».

Напомним, по оценкам специалистов, ситуация на рынке труда Мурманской области остается стабильной.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом Мурманская область впервые вышла из списка аутсайдеров по безработице. Тогда положительная динамика наблюдалась в связи с началом временных и общественных работ.

Добавим, по словам председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области, в этом году чиновники стали «усиленно работать с вакансиями»: количество вакансий увеличилось на 20% за 6 месяцев этого года по сравнению с предыдущим.

При этом, на рынке труда Мурманской области наблюдается переизбыток специалистов в области юриспруденции, экономической и гуманитарной направленности, а также дефицит квалифицированных кадров инженерно-технического профиля, строительных и общеотраслевых специальностей, а также в области судоремонта, ЖКХ.