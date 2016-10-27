Москва, 27 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Бороться с нарушителями инспекторам ГИБДД поможет система «Пит-Стоп», запущенная 27 октября в Москве. С более чем 1,5 тыс. камер они будут получать данные в автоматическом режиме, сообщает портал мэра Москвы.

Paweł Zdziarski Камеры видеонаблюдения

В настоящее время в Москве установлено 902 стационарных комплекса фотовидеофиксации. К концу 2016 года заработает еще 500 — в настоящее время идут работы по их подключению.

По словам главы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева, водитель, который едет по городу со скоростью выше 150 км в час, опасен не только себя, но и для окружающих. Теперь такого «лихача» зафиксируют камеры, и, при превышении скорости более, чем на 60 км. в час данные будут автоматически переданы ближайшему экипажу ДПС.

За грубое нарушение скоростного режима водителю грозит судебное разбирательство, результатом которого может стать лишение прав на срок до шести месяцев. При втором нарушении он лишится прав уже на год.