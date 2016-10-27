Вашингтон, 27 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Американские микробиологи выяснили, что плесневелые грибы Aspergillus fumigatus, развившиеся на Международной космической станции, могут представлять смертельную опасность для астронавтов, находящихся на орбите, сообщает издание EurekAlert!

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Ученые сравнили между собой штаммы грибов, выросших на орбите и тех, что развивались в земной лаборатории. Оказалось, что грибы с МКС устойчивы к стрессу и имеют то же ДНК. Таким образом, их патогенность в космических условиях сохраняется.

Инфекции, которые вызывают А. Fumigatus, не страшны людям с нормальным иммунитетом. Однако при длительных полетах сопротивление организма вирусам слабеет, что может привести к заболеванию астронавтов, к примеру, аспергиллезом.

Итоги исследования помогут специалистам разработать новые требования к содержанию помещений на космических кораблях. Кроме того, риск инфекций стоит учесть при подготовке перелета к Марсу.