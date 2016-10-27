Барнаул, 27 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Испытание барнаульских коммунальщиков на прочность сегодня не ограничилось сильным снегопадом и повреждением канализационного коллектора в центре Барнаула, из-за которого провалился асфальт. К обеду стало известно о новом ЧП: вода затопила ул. Солнечная поляна в районе пересечения с ул. Антона Петрова. Как сообщает пресс-центр барнаульской мэрии, причиной стало повреждение водовода диаметром 300 мм по адресу: ул. Солнечная поляна, 25. Причины случившегося не называются.

Barnaul 22 Потом на Солнечной поляне в Барнауле. 27 октября 2016 года

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Несмотря на то, что в настоящий момент участок поврежденного водопровода локализован и выход воды прекращен, устранять аварию будут до завтрашнего дня. В мэрии уточнили, что все ремонтно-восстановительные работы не потребуют отключения водоснабжения в жилых домах и организациях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за порыва канализационного коллектора, случившегося накануне вечером, 26 октября, пришлось перекрывать движение на проспекте Ленина. Неприятностей и коммунальщикам и горожанам добавили сильные осадки в виде снега. Как и утром 25 октября, дорожные пробки потянули на 9 баллов.

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