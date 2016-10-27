Грозный, 27 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. С начала 2016 года на Северном Кавказе силовики уничтожили в спецоперациях 95 членов незаконных вооруженных формирований. Среди них 15 главарей бандподполья.

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Еще 49 боевиков удалось задержать. Также задержаны 328 пособников членов бандитских формирований. Об этом в ходе коллегии главного управления МВД по СКФО по подведению итогов деятельности за девять месяцев текущего года доложил начальник ведомства Сергей Бачурин.

Кроме того, в регионе предотвращен один террористический акт. Официальных комментариев по поводу субъекта, где он планировался, МВД не дает, сообщает 27 октября корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, судя по показателям, на Северном Кавказе продолжается тенденция к снижению активности бандитского подполья. Число ликвидированных боевиков снизилось по сравнению с прошлым годом почти на 30 человек. В 2015 году было нейтрализовано в спецоперациях 124 боевика, еще 31 задержан. По итогам прошлого года было отмечено, что в целом диверсионно-террористическая активность в регионе снизилась более чем в три раза.

Всего с 2006 по 2015 годы в России были привлечены к уголовной ответственности 5475 человек, причастных к организации и совершению преступлений террористической направленности. В результате спецопераций ликвидированы 2134 участника бандподполья. В списке находящихся в федеральном и международном розыске значатся 1504 боевика.