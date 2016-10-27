Москва, 27 октября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Новые формы правовой ответственности для родителей предложила член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. По мнению сенатора, в Семейный кодекс должна быть внесена такая норма, как предупреждение родителей.

Кирилл Лемох. Родительская радость

Далее, по степени ответственности Мизулина предлагает в качестве наказания ограничение родительских прав на определенный срок, и самую суровую — лишение родительских прав.

«При нарушении прав и законных интересов ребенка орган опеки и попечительства может вынести родителям письменное предупреждение, если не установлены достаточные основания для ограничения родителей в родительских правах», — отметила парламентарий.

«Полагаю, что такие болезни, как алкоголизм, которые поддаются лечению, не должны автоматически являться поводом для лишения прав, а только для ограничения», — пояснила сенатор. По ее мнению, надо дать родителям шанс на исправление.

Среди концептуальных положений нового законопроекта сенатор назвала предоставление права родителю, лишенному родительских прав на основании судебного решения, контактировать с ребенком, судебный порядок отобрания ребенка, введение трехлетнего срока, в течение которого допускается отмена усыновления, а также обязательное участие адвоката на стороне родителей при рассмотрении судом споров, связанных с отобранием ребенка, ограничением родительских прав, лишением родительских прав.

«Мы предлагаем судебный порядок отобрания ребенка, вместо дискредитировавшего себя административного. В нашей схеме суд не выносит решение об отобрании. Он проверяет законность решения органов опеки», — подчеркнула Мизулина.

Кроме того, по ее мнению, важным пунктом изменений в Семейный кодекс должно стать положение об ограничение срока давности для отмены усыновления. «Предлагается, что отмена усыновления допускается в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка, — пояснила Мизулина. — По истечении указанного срока к усыновителям применяются положения, установленные статьями 681−77 настоящего Семейного кодекса. Усыновитель по истечении этого срока приравнивается в правах к родителю».

Подготовка поправок в Семейный кодекс продолжится, окончательный текст законопроекта сформируется только после всестороннего обсуждения с привлечением всех компетентных сторон.

Мизулина обратила внимание на то, что с принятием 323-ФЗ, отнесшего воспитательные «шлепки» в категорию уголовных правонарушений, в России фактически созданы правовые основания для ювенальной юстиции.