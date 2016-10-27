Екатеринбург, 27 октября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Пассажиры рейса ZF-9643 Екатеринбург — Нячанг (Вьетнам) уже покинули аэропорт «Кольцово». Самолёт авиакомпании «Азур эйр» вылетел из столицы Среднего Урала в 15:14, говорится на онлайн-табло аэровокзала.

PublicDomainPictures Самолет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борт должен был отправиться в 18:40 ещё 25 октября. Но техническая неисправность внесла коррективы в планы пассажиров. Две ночи им пришлось провести в гостинице. Авиакомпании удалось пригнать в Екатеринбург резервный борт, которым и улетели туристы.

Добавим, всего изначально этим рейсом собирались лететь 336 человек, в том числе, 33 ребёнка. Однако, по данным некоторых СМИ, часть пассажиров сдали билеты, устав от ожидания.

Напомним, вчера, 26 октября, люди весь вечер провели в аэропорту. Вылет регулярно переносили. 27 октября пассажиров планировалось отправить в 13:30. Но затем на онлайн--табло обозначили новое время вылета — 14:00. Потом взлет отложили до 14:30, до 14:40 и до 15:00.