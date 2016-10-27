Воронеж, 27 октября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Более сотни законов, нацеленных на решение наиболее острых задач развития Воронежской области, было принято депутатами Воронежской областной думы с начала 2016 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в рамках Дней Воронежской области в СФ, которые проходили 24−26 октября.

Пресс-службы Воронежской областной думы

В мероприятиях принимали участие председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов и председатели профильных комитетов регионального парламента Александр Вериковский, Николай Гапоненко, Роман Жогов, Людмила Ипполитова, Владимир Ключников, Сергей Колодяжный, Иван Мошуров, Евгений Чертов, Григорий Чуйко.

26 октября в рамках «часа субъекта» на 399-м заседании Совета Федерации состоялась презентация Воронежской области. Приветствуя представителей региона, Валентина Матвиенко подчеркнула: руководство области проводит курс на ускоренное развитие, улучшение условий жизни людей, и добивается в этом ощутимых результатов. Особо она выделила достижения региона в агропромышленном комплексе, промышленности и социальной сфере.

Отметила председатель СФ и работу областной думы: «В нынешнем году принято более ста законов, нацеленных на решение наиболее острых задач развития региона. Правда, в Государственную думу в прошлом году было внесено всего три законопроекта. В связи с чем, призываю усилить взаимодействие с Советом законодателей и законотворческую деятельность на федеральном уровне», — сказала председатель Совета Федерации.

Спикер Воронежской облдумы Владимир Нетёсов подчеркнул, что нормотворческая работа Воронежской областной думы ведется в тесном взаимодействии с федеральными и региональными властями, депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, представительными органами местного самоуправления, институтами гражданского общества.

«В области выстроена чёткая система управления, налажен диалог между властью и обществом, властью и бизнесом, определены стратегические цели. На их достижение направлена деятельность Воронежской областной думы», — отметил Владимир Нетёсов.

«Нами своевременно приняты законы о Стратегии развития области, о промышленной и инновационной политике, о поддержке инвестиционной деятельности, об индустриальных парках и другие. При этом правовая база постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями времени. К примеру, буквально на днях мы приняли закон о предоставлении в безвозмездное пользование крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Воронежская область традиционно является промышленно-аграрным регионом. И этот закон призван придать дополнительный импульс развитию малых форм хозяйствования в сельской местности», — отметил председатель Воронежской областной думы.

Владмир Нетёсов отметил, что необходимость выполнения задач, поставленных в «майских Указах» и посланиях президента Российской Федерации Владимира Путина, потребовала от регионального парламента выделения дополнительных средств областного бюджета.

«В целом на социальные цели направляется свыше 70% его расходной части. Принципиальный момент — мы сохранили все социальные льготы и гарантии», — сказал спикер.

Владимир Нетёсов поблагодарил Валентину Матвиенко и сенаторов за внимание в Воронежской области и заверил, что со своей стороны «мы сделаем всё для того, чтобы наша область стала ещё более сильным и процветающим краем».

По итогам «часа субъекта» за основу принято постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Воронежской области.