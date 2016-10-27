Москва, 27 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Рост ВВП в 2017 году окажется больше прогнозов благодаря усилиям ЦБ, который воспользовался кризисом для расчистки национальной финансовой системы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 октября директор департамента аналитики Альфа-Форекс Андрей Диргин в преддверии заседания Совета директоров ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост

«До конца 2017 года ЦБ хочет добиться снижения уровня инфляции до 4%, до конца 2016 года мы ожидаем замедления темпов роста потребительских цен до 6,2%. ЦБ воспользовался кризисом для расчистки национальной финансовой системы и снижения инфляции для комфортного роста уровня ВВП», — отметил Диргин.

Поэтому до конца 2016 года ЦБ не будет снижать ключевую ставку, говорит он. «На фоне роста цен на нефть и снижения инфляции укрепляется российский рубль. Все это создает условия для ускоренного восстановления экономики РФ в 2017 года — наш прогноз по росту ВВП на следующий год — 1,1%», — отмечает эксперт.

28 октября совет директоров ЦБ примет решение по величине ключевой ставки, сейчас она составляет 10%. 27 октября стало известно об отзыве ЦБ лицензий у трех банков — «Вестинтербанка», «Энтузиастбанка» и «Кубанского универсального банка», всего с начала 2016 года 75 банков лишились лицензии. Согласно базовому прогнозу МЭР, рост ВВП в 2017 году составит 0,6%.

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