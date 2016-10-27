Таллин, 27 октября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. 81% зданий, находящихся в собственности местных самоуправлений Эстонии, нуждается в ремонте и обновлении полностью, а 8% зданий — частично. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 октября, сообщили в Госконтроле Эстонии со ссылкой на собственные данные и информацию Министерства финансов и местных самоуправлений.

Rhys Asplundh Снос дома

На цели поддержания в порядке зданий и прилегающей инфраструктуры выделено на период 2016—2020 годов 838 млн евро, что на 312 млн евро меньше, чем за предыдущий пятилетний период 2011—2015 годов.

На конец 2015 года в собственности местных самоуправлений Эстонии находилось 5386 зданий общей площадью 5,6 млн квадратных метров. На поддержание их в порядке и различные расходы в 2015 году местные самоуправления потратили 90 млн евро. Треть всех зданий местных самоуправлений — здания школьных учреждений, на которые израсходовано 29 млн евро. Состояние половины зданий местных самоуправлений оценивается как хорошее и очень хорошее, трети — как плохое и очень плохое.

По техническому состоянию прямо сейчас необходимо снести до 18% фонда недвижимого имущества местных самоуправлений, отметили в Госконтроле. На эти цели местным самоуправлениям придется выделить почти 3,5 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Госконтроля, реформа государственной собственности, длящаяся в Эстонии более 15 лет, так и не достигла заявленных целей, использование госнедвижимости остается неэффективным, частичным и затратным. ГАО «Госнедвижимость» переданы только 25% госсобственности, хотя полный регистр должен был быть готов еще в 2003 году.

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